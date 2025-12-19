Волейболът обра „Спортните Икари“

Волейболът е големият отличник на наградите „Спортен Икар“ на Фондация „Български спорт“. Най-успешният ни отборен спорт очаквано взе приза за „Отбор на годината“, а интригата бе дали световните вицешампиони при мъжете от мондиала във Филипините ще бъдат предпочетени пред планетарните шампионки при девойките. В крайна сметка „сребърните лъвове“ на Джанлоренцо Бленджини взеха голямата награда, а за „младите лъвици“ на Атанас Петров имаше специална награда на Фондация „Български спорт“. А в рядък случай на индивидуално признание за представители на отборен спорт бяха отличени братята Александър и Симеон Николови. Алекс, който завърши като най-добър реализатор на световното с огромна разлика пред останалите, получи приза за „достойно представяне“, а Мони – за „пробив в световния спорт“.

„Мисля, че това беше най-успешната и най-емоционалната година в българския волейбол – заяви президентът на БФ Волейбол Любо Ганев, който прие наградите от името на спортистите. - Започнахме с историческата световна титла на момичетата под 19 години. Казвам историческа, защото това е първата световна титла за отбор от колективните спортове в женското направление. Радвам се, че я постигнахме. Завършихме годината с второто място на световното първенство на мъжкия отбор. Показахме, че можем да обединим нацията“.

Големият „Икар“ си остава „запазен“ за феноменалния щаннгист Карлос Насар, който не присъства на церемонията. Не дойдоха също така асовете ни в зимните спортове – Радослав Янков (с „Икар“ за „шампионско дълголетие“), Тервел Замфиров и Алберт Попов („впечатляващо представяне“), Малена Замфирова („пробив в световния спорт“) и Милена Тодорова („достойно представяне“), които са заети с натоварения календар в Световната купа в навечерието на олимпийските игри Милано/Кортина 2026. Неразбориите по върховете на родния спорт оставиха церемонията без присъствие на председател на БОК – нито все още изпълняващата длъжността Стефка Костадинова, нито новоизбраната Весела Лечева, уважиха събитието. А от правителството в оставка присъстваше зам.-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев.