Травма вади от игра Везенков

Александър Везенков все по-често се налага да остава извън игра заради различни травми. Крилото на Олимпиакос бе изваден от състава на гръцкия гранд за днешния мач от местното първенство с Колосос (Родос). И без услугите му „червено-белите“ от Пирея се наложиха със 100:86, за да запазят непобедения си статут от началото на сезона и вече са с 11 спечелени мача.

Според местните медии проблемът на българина са болки в стъпаното, като не е ясно дали това няма да го извади от следващите срещи на тима, които се очаква да са доста по-сериозни предизвикателства. На 26 декември Олимпиакос гостува на италианския Виртус (Болоня) в Евроликата, а седмица по-късно открива новата година с дерби с големия враг Панатинайкос, отново в най-силния клубен турнир на континента.