Левски се отлепи от дъното в НБЛ

Левски се отлепи от дъното на класирането в НБЛ, след като спечели втора победа от началото на сезона – 81:69 над Спартак (Пл) у дома. Играчите на Константин Папазов изковаха успеха в третата четвърт, когато натрупаха двуцифрен аванс и го задържаха в последната. Резервата Момчил Кадиев беше най-резултатен за сините с 15 точки, а Марио Боянов и Лъчезар Димитров добавиха съответно 13 и 12 т. За гостите с 19 т. се отлече Джейлън Маклауд. Така единственият столичен тим в баскетболния ни елит вече е с баланс от 2-9.

Начело в класирането с 9 победи и 1 загуба остава Балкан, който надделя със 106:95 над Академик (Пд) у дома. Константин Тошков с 22 т. и Демонд Робинсън с 21 т. бяха в основата на успеха, а капитанът Васил Бачев блесна с 31 т. за пловдивчани.

Трицифрени победи взеха и другите отбори в челото. Шампионът Рилски спортист остава втори с 8-2, след като спечели със 100:87 гостуването си на Миньор 2015 в Перник, а носителят на Купата на България Черно море Тича надигра със 107:91 Локомотив (Пд) у дома и е трети със 7-3.