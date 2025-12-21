Марица отнесе Левски за 11-ата Купа на България

Ако резултатите от полуфиналите за Купата на България в женския ни волейбол са навели някого на мисълта, че силите у нас вървят към изравняване, финалът разсея съмнения, че хегемонията на Марица е близо. Пловдивчанки отнесофха с 3:0 (20, 12, 21) Левски в битката за трофея ден след като изненадващо дадоха един гейм на ЦПВК (3:1) в полуфиналите. Сините пък стигнаха до последния мач след драматично 3:2 над ЦСКА. Сините оказаха реална съпротива в два от трите гейма, но не и такава, че да затруднят сериозно фаворита, който спечели Купата за 11-и път.

„Опитахме се да покажем най-доброто от себе си и да бъдем концентрирани – заяви треньорът на Марица Ахметджан Ершимшек. - Получи се така, както искахме, искам да поздравя целия отбор. Искам да продължаваме по същия начин и се надявам да спечелим и първенството“.