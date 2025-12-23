Европейската шампионка Белослава Кръстева: На предела сме да съсипем шахмата

Шахматът е един от спортовете у нас, които остават с неясно ръководство, след като двете организации, претендиращи за правото да го администрират, така и не могат да стигнат до споразумение. А едно от „златните ни момичета“ Белослава Кръстева видя и политическа намеса.

„Не бих желала да коментирам, но се надявам нещата да се оправят, тъй като вече сме на предела на съсипването на целия шахмат в България – заяви европейската шампионка по ускорен шах, която прекъсна следването си в САЩ, за да се завърне у нас и да се посвети на състезателната си кариера. - Вече имахме такова наказание един път, спомням си, че играх няколко европейски първенства под знамето на Европейската шахматна федерация. В този случай мисля, че вече наказанието ще е още по-сериозно и въобще няма да имаме право да се състезаваме, и ще трябва да си сменя федерацията генерално“.