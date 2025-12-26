Норвежкият биатлон забрани хипоксичните маски

Норвежкият биатлон посрещна Коледа в траур, след като на 23 декември националът Силверт Бакен бе намерен мъртъв в хотел в италианските Алпи. Първоначално причините за смъртта на 27-годишния спортист не бяха съобщени, но впоследствие стана известно, че „викингът“ е починал по време на сън с хипоксична маска. Целта на уреда е да симулира условията на разредения кислород голяма надморска височина, за да предизвика повишено производство на червени кръвни клетки от организма.

Методът не е забранен за разлика от т. нар. кръвен допинг (източване на собствена кръв с цел вливането й обратно по-късно) или изкуствената му версия ЕПО. Въпреки това в норвежкия тим са преценили, че използването на подобни маски крие твърде много опасности за спортистите и са им забранили да ги използват.

„В навечерието на Коледа изпратихме съобщение до всички наши спортисти, в което ги информирахме, че всяко използване на симулирана височина трябва да бъде прекратено незабавно до второ нареждане“, обяви генералният секретар на федерацията по биатлон на Норвегия Емили Нордскар.