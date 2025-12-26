Норвежкият биатлон забрани хипоксичните маски

Автор: Труд
Спорт

Норвежкият биатлон посрещна Коледа в траур, след като на 23 декември националът Силверт Бакен бе намерен мъртъв в хотел в италианските Алпи. Първоначално причините за смъртта на 27-годишния спортист не бяха съобщени, но впоследствие стана известно, че „викингът“ е починал по време на сън с хипоксична маска. Целта на уреда е да симулира условията на разредения кислород голяма надморска височина, за да предизвика повишено производство на червени кръвни клетки от организма.
Методът не е забранен за разлика от т. нар. кръвен допинг (източване на собствена кръв с цел вливането й обратно по-късно) или изкуствената му версия ЕПО. Въпреки това в норвежкия тим са преценили, че използването на подобни маски крие твърде много опасности за спортистите и са им забранили да ги използват.
„В навечерието на Коледа изпратихме съобщение до всички наши спортисти, в което ги информирахме, че всяко използване на симулирана височина трябва да бъде прекратено незабавно до второ нареждане“, обяви генералният секретар на федерацията по биатлон на Норвегия Емили Нордскар.

Още от (Спорт)

Най-четени

Мнения