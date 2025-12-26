Симеон Николов е волейболист №6 в света

Симеон Николов взриви света на волейбола с появата си на най-високо равнище като разпределител от напълно нов тип. Вторият син на легендата Владо Николов бе в основата на паметното представяне на мъжкия национален отбор на световното първенство във Филипините, където „лъвовете“ стигнаха до сребърен медал – невиждан успех от 55 години. А преди това обра отличията в колежанското първенство на САЩ, за да си осигури трансфер в руския гранд Локомотив (Новосибирск). Мони зае 6-ото място в класацията за най-добър волейболист на годината на международната федерация (ФИВБ).

„Само на 18 години през сезона на националния отбор, 209 см и хаос под формата на разпределител – написа официалният сайт на централата за мчладия българин. - Мони Николов внесе острота и дързост в ролята си, диво разпределение на топките, безстрашни избори и никакво колебание, което даде на играта съвсем нова искра. Той завърши мондиала със страхотни показатели – 44 точки (26 атаки, 6 блокади, 12 аса). В Лигата на нациите записа 50 точки (25 атаки, 11 блокади, 14 аса). С него на терена България достигна до финала на световното първенство за първи път от 55 години“.

При това Симеон бе един от спортистите, които имаха ангажименти и навръх Коледа. Българинът направи изключително силен мач за тима, воден от Пламен Константинов и отбеляза 9 точки (2 аса и 3 блокади) при победата с 3:1 (-21, 20, 13 ,28) над Динамо (Москва) в първия полуфинал за Купата на Русия в Санкт Петербург. В спор за трофея „железничарите“ получиха за съперник Зенит (Казан), който се справи със съименника си от града-домакин с 3:2 (20, 17, -18, -23, 12). Финалът е тази вечер.