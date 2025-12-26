Гаджев и Сърмов стават скаути в Левски

Ръководството на Левски явно разчита на преценката на бивши играчи на клуба, играли на поста вътрешен халф, да набелязват потенциални попълнения. Владимир Гаджев и Георги Сърмов са получили покани да започнат работа в скаутското звездо на „сините“. Шефовете Наско Сираков и Даниел Боримиров са разговаряли с двамата преди последния мач през есента срещу Витоша (Бистрица) за Купата на България и са получили съгласието им да започнат работа през новата година. Гаджев и Сърмов ще са на разположение на шефа на скаутите на клуба Краси Петров, с когото се познават от дълги години и ще имат отговорности по търсенето на нови качествени играчи за селекцията на „сините“.

Любопитно е, че Гаджев и Сърмов бяха в състава на Левски през сезон 2008-2009, когато тимът взе последната си засега титла в родното първенство.