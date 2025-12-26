Камила Валиева се връща на леда

Руската звезда във фигурното пързаляне Камила Валиева подновява състезателната си кариера на 19-годишна възраст. Чудото от Казан изтърпя четиригодишно наказание за употреба на допинг, което й бе наложено след зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 г. Тогава Валиева бе едва на 15 г., но изстреля Сборная на върха на отборното класиране преди да даде положителна проба за триметазамин. Впоследствие тя даде обяснение, че веществото е попаднало в организма й заради взето погрешка лекарство от рецептата на дядо й. Валиева едва наскоро получи официално разрешение на поднови тренировки, което направи в школата на голямата звезда от миналото Татяна Навка. В предишния етап от кариерата си Камила тренираше при Етери Тутберидзе.