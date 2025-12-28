Футболист на Бдин почина на мач на малки вратички

Видинският футбол бе разтърсен от трагедия по време на празниците. Футболистът на местния Бдин Ангел Петров почина по време на мач на малки вратички в зала. 25-годишният играч, който е юноша на клуба, е колабирал на терена по време на следобедната сесия от приятелския турнир с благотворителна цел „Спортът обединява“.

„С огромна болка в сърцата ОФК Бдин Видин съобщава, че нашият футболист от мъжкия отбор и юноша на клуба Ангел Петров ни напусна – обяви от видинския клуб. - Ачо беше повече от футболист и дете на клуба, той беше светлина в съблекалнята, усмивка, която не угасваше, и човек, който винаги даваше всичко от себе си“.