Боровец и Пампорово откриха ски сезона, цените са по-високи и в евро

Астрономическата зима най-сетне дойде с истински студ у нас, което съвпадна с откриването на ски сезона в два от водещите ни ски курорти – Боровец и Пампорово. Така водещите дестинации в Рила и Родопите дадоха старт на сезона две седмици след зимен център ?1 у нас – Банско.

По-пищна бе церемонията в Боровец, който бе посветена на впечатляващ юбилей – 130 години от основаването на курорта. Специални гости бяха местният герой и легенда на ските Петър Попангелов, както и пионерът на родния сноуборд Александра Жекова. Двамата изгледаха отблизо състезанията на малките скиори и сноубордисти, които премериха сили в мини-слалом. Основното шоу бе пред хотел „Рила“ - концерт и лазерно представление.

Ден по-късно и Пампорово даде началото на ски сезона с отваряне на шест писти, които са заснежени както от естествен, така и от изкуствен сняг. И на двете места цените са по-високи в сравнение с миналата зима и вече се изчисляват в евро.

„Целодневната карта за възрастен ще струва 54 евро – обяви директорът на „Бороспорт“ Ивайло Цветков. - Отново четири дни през седмицата ще има нощно каране тази година, цената е 32 евро. За поредна година сме сред най-евтините дестинации за чуждестранни туристи. Все повече българи също си позволяват да карат ски“.

Той добави, че в курорта планират изграждането на нов 10-местен кабинков лифт, който да стига за 12 минути до ски център „Маркуджик“.

В Пампорово еднодневната ски карта засега е 45 евро, а след Нова година ще скочи до Ђ49. Увеличението е с около 5% в сравнение с миналата зима, подобна е ситуацията и в Банско, където картите са по 59 евро.