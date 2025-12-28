Бивш капитан на „лъвовете“ спря с волейбола

Бившият капитан на мъжкия национален отбор по волейбол Виктор Йосифов сложи край на състезателната си кариера. Централният блокировач, който през октомври навърши 40 години, се оттегля като играч на Черно море, откъдето тръгна за голямата игра. Впоследствие 204-сантиметровият играч мина през редица отбори от Италия, Германия, Русия и Полша, а у нас бе част от Хебър по време на хегемонията на „тигрите“ в началото на десетилетието. С националния отбор има бронзов медал от европейското първенство в Полша през 2009 г.

Освен без досегашния си лидер, варненският тим ще трябва да се оправя и без старши-треньора Данаил Милушев, който е освободен. Мястото бу заема кадърът на Пирин (Разлог) Йордан Мицин, чийто син бе привлечен при „моряците“ в началото на сезона. Възможни са и още промени в състава, като част от чужденците също може да напуснат Черно море.