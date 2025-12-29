Кириос и Сабаленка правили шоу без пари в Дубай

Ник Кириос и Арина Сабаленка се съгласили да играят без пари в т. нар. Битка на половете в Дубай. Тенис шоуто бе шумно рекламирано в последните дни, но се превърна във фарс – дори в един момент се изгуби картината от платеното излъчване. А докато можеха да виждат какво става на корта, зрителите едва ли бяха очаровани от качеството на играта – австралиецът, който почти не е играл в последните две години, надигра с 6:3, 6:3 наой-добрата при жените, която при това игра на по-малко поле.

„Свикнала съм с критичните коментари – отговори Сабаленка на въпросите дали представянето й не удря по реномено на женската игра. - Да играеш с мъже съвсем различно, всичко става много по-бързо. Мисля, че напипах правилната тактика, следващият път може и да го победя...“

Основните критики към тенисистката от Беларус са, че със слабата си игра е нанесла удар по претенциите на колежките си за равно заплащане с мъжете в тениса. И двамата твърдят, че демонстративният мач на гости на шейховете е бил „за чест и гордост“. И все пак едва ли почти пенсионираният Кириос и заетата с подготовка за сезона в Австралия белорускиня биха отделили време в графика си за подобен ангажимент без милионна компенсация.