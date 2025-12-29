Александър Николов в топ 3 на световния волейбол за годината

След като брат му Симеон стана шести в годишната класация за най-добър играч на Международната волейболна федерация (ФИВБ), а капитанът на мъжкия национален отбор Алекс Грозданов зае осмо място, голямата звезда на тима ни Александър Николов очаквано намери още по-предно място. Най-големият от синовете на Владо Николов е в топ 3 за най-добре представили се волейболисти за 2025 г., след като стана най-добър реализатор на мондиала във Филипините, на който България взе сребърни медали.

Това стана ясно, след като световната централа обяви всички, класирани след тях, като четвърти остава полякът Якуб Кохановски. Така сред първите трима останаха Николов, както и двама от световните шампиони с Италия – Алесандро Микелето и Симоне Джанели. Двамата бяха в състава на „адзурите“, който спря победната серия на родните „лъвове“ на финала на световното първенство. И тримата попаднаха в идеалния отбор на мондиала, наред с Николов и Грозданов. Микелето и Александър са най-добрите на поста посрещач за годината, а Джанели ще изпревари Симеон Николов като най-добър разпределител за 2025 г.

Очаква са призьорите да бъдат оповепестени от ФИБВ в следващите дни.