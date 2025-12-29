Ейса посрещна Григор с целувка в Австралия

Григор Димитров вече е в Бризбейн, където идната седмица започва новият сезон в тениса, а до него е приятелката му Ейса Гонсалес. Двамата прекараха Коледа разделени – най-добрият ни тенисист бе със семейството си в Дубай, а мексиканската актриса и певица – зад Океана на звездно парти. При това всеки от тях имаше чаровна компания – около българина се навърташе младата дама, представяща се за художничка и лайф коуч от йорданско-палестински произход, докато Ейса бе заснета да върти горещи танци със свиой колега...

Но ето, че двамата са отново заедно в Австралия. Красавицата посрещна Григор на летището с целувка и почти сигурно ще е в ъгъла му за предстоящия подгряващ турнир, както и за Аустрелиън оупън.

А най-голямата тема в тениса остава раздялата на водача в ранглистата Карлос Алкарас с Хуан Карлос Фереро, който бе негов треньор от началото на професионалната му кариера. Фереро обяви, че причината са „принципни различия“, а се появиха слухове, че Алкарас е искал да привлече в ъгъла си легендата Анди Мъри, който за кратко бе наставник на Новак Джокович.