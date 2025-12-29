Погачар и Макинтош №1 на „Екип“

Най-добрият шосеен колоездач Тадей Погачар и канадската шампионка в плуването Съмър Макинтош бяха обявени за най-добри спортисти в света за годината в анкетата на френското списание „Екип“. Шампионът от Тур дьо Франс остави зад себе си световния рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис и тенисист №1 Карлос Алкарас. А четворната световна шампионка от басейна бе предпочетена пред две американски лекоатлетки - Сидни Маклафлин-Леврон (2 световни титли – на 400 м и 4 по 400 м) и Мелиса Джеферсън-Уудън (3 титли – на 100 м, 200 м и 4 по 100 м).