Весела Димитрова: Исках да съм балерина, а станах гимнастичка

Треньорът на ансамбъла ни по художествена гимнастика Весела Димитрова гостува в подкаста "Код Спорт“, където за първи път разказа нечувани до сега истории от работата си начело на отбора, донесъл редица отличия на България.

Димитрова не подмина темата със споровете със съдийството в художествената гимнастика и разкри какво е било в основата на историческото злато, спечелено от ансамбъла на Олимпийските игри в Токио през 2021 година.

А защо Весела Димитрова веднъж е лъгала Илиана Раева, как се е хранила с четка за зъби в Япония, защо е трябвало да използва актьорските си умения в Бразилия и защо не е станала балерина – гледайте в целия епизод.