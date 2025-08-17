Зографски с подиум на лятната Гран при про ски скок

С подиум завърши днес участието на Владимир Зографски в лятната Гран при по ски скок във Висла. Най-добрият български състезател бе шести след първия скок със 124,5 метра на голямата шанца.

Във втория Зографски постигна втори резултат от 132 метра и раздели среброто с Данил Василиев (Казахстан) с по 119,3 т. Първи с 129,5 т (135,5 м и 136 м) е Никлас Бахлингер (Австрия). Подиумът е първи за българина в лятната верига от 2023 г, когато я спечели. За последно той бе в топ 3 на 1 октомври 2023 на финалите в Нихценбах (Австрия).