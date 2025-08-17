Плашим Нидерландия с Везенков

България с Александър Везенков срещу Нидерландия в решаващата предквалификация за Световното първенство по баскетбол в Катар след 2 г. Това засега си остава само мечта на селекционера Росен Барчовски, но опитният специалист сякаш подсказа за позитивна развръзка. Звездата на Олимпиакос продължава да лекува контузия в глезена заради която не игра в досегашните три мача. Везенков видя от трибуните в Благоевград победата с 87:77 над Австрия, която ни оставя в играта. Сега се нуждаем от успех със 7 точки срещу „лалетата“, за да преобърнем групата.

"Моята мечта е той да играе срещу Нидерландия – обяви Барчовски след мача в Ботевград. - Нещо да се случи утре или други ден, зависи от него. Добре дошъл е, ако пожелае. Трябва ни победа със 7 точки в Нидерландия, за да се класираме в същинските квалификации. Не звучи нереално, можеше още една ситуация, прибързахме една стрелба и не хванахме една борба при 13 точки аванс. Можеше да станат и 15, но мачът беше страшна битка и това беше от по-големите разлики.“

