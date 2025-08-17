България е четвърта сила в света при жени под 21 години! За съжаление не успяхме да вземем медал загубихме малкия финал в Индонезия срещу Бразилия – 1:3 (19:25, 20:25, 25:14, 21:25). Така воденият от Драган Нешич там започна турнира срещу този съперник и завърши с него. И двата мача загубихме, но успехът е огромен. В голямото лято за българския волейбол вече имаме световна титла при жените под 19 години, шесто място при мъжете на същата възраст и сега четвърто. Работата с подрастващите, която е обявена като приоритет на федерацията, видимо дава сериозни резултати.

Първият гейм започна с бразилско надмощие и преднина от 6:3. Нашите се вдигнаха за обрат – 11:9. Жалко, че допуснахме серия от пет поредни точки, с което почти се предреши изхода на гейма. Намалихме пасива си до 18:20. Тогава бразилките направиха четири поредни точки и ни дадоха само една до края.

Много има да съжаляваме за втория гейм. Започнахме го като тотални доминанти и преднината ни стигна до 10:4. Бавно, но уверено бразилките започнаха да топят пасива си. В средата на гейма обаче България продължаваше да има три точки аванс. Равенството обаче дойде при 18:18. Следващата точка беше за нас, но даде старта на кошмарна серия – шест поредни за Бразилия. С това вече нямаше шанс да се справим – 25:20.

Сега трябваше да разберем дали имаме сили за бронза. Българките реагираха блестящо! Бързо поведохме с 4:1, но и допуснахме изравняване. Тогава отборът ни заби пет поредни точки срещу само една за Бразилия. Последва още една наша „тройка“. Твърдо бяхме решени грешките от втория гейм да не се повторят. Резултатът стигна до 20:11, а после стана и двуцифрен – 23:13. Спечелихме частта са 25:14.

Идваше още един гейм за всичко или нищо. Първото разиграване бе за нас, но следващите пет – за Бразилия. Изглеждаше направо отчайващо, когато съперникът поведе с 9:3. Българките обаче намериха сили и воля почти да изравнят – 11:12. Тогава обаче Бразилия постави своя печат върху мача и бронзовите медали. Пет поредни точки и 17:11. Съперникът продължи да увеличава преднината си – 19:12. Българките направиха всичко възможно, за да спасят мача. Хвърлиха се, имаха добри отигравания, но само намалиха малко пасива. В крайна сметка малкият финал завърши 25:21.