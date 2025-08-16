Триумф за Зденек Коларж в София

Зденек Коларж спечели титлата на сингъл на турнива от категория ATP Challenger 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се проведе на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Чехът победи във финала с 6:2, 6:2 боливиеца Муркел Делиен за 72 минути игра.

Това бе шеста титла на ниво "Чалънджър" за Коларж. Делиен пък има една спечелина титла на сингъл на от "Чалънджър" турнири.

Във финала в турнира на двойки Стефан Латинович (Сърбия) и Марат Шарипов (Русия) победиха във финала с 6:3, 2:6, 13:11 словака Милош Карол и финландеца Патрик Никлас-Салминен.

Наградите на победителите връчиха Камен Георгиев и Рангел Марков – вицепрезиденти на БФТенис, Николай Стойчев – турнирен директор и Митко Благоев – собственик на „Генезис трейдинг" АД.

От неделя на Български национален WINBET тенис център започва и турнир от категория ATP Challenger 75 с награден фонд 91,250 евро.