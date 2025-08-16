Япония не ни остави шанс, ще играем с Бразилия за бронза

Япония не ни даде никакъв шанс да мечтаем за финал на Световното първенство за жени под 21 години. Съперникът ни срази с 3:0 (25:17, 25:18, 25:13). Отборът, воден от Драган Нешич, се представи достойно, но класата на съперника беше по-голяма. Така България ще играе утре в мача за бронза срещу Бразилия, която загуби другия полуфинал от Италия също с 0:3.

Първият гейм беше най-равностоен. До 13:13 двата отбора разменяха водачеството и изглеждаше, че предстои много голяма битка. Тогава японките направиха три поредни точки, а при 19:17 за съперника не успяхме да запишем нито една повече.

Въпреки шока от шестте поредни точки на Япония започнахме смело втората част. За съжаление равностойни бяхме само до 6:6. Японките започнаха да увеличават разликата си, но за един последен път в мача показахме зъби. Направихме серия от четири поредни точки, която ни приближи на една до Япония. До края на гейма обаче отбелязахме само една, докато съперникът приключи частта със седем . 25:18.

Самочувствието ни падна. Трябваше задължително да спечелим третия гейм, за да останем в играта. Но от първите осем разигравания Япония спечели седем, а ние едно. Втората голяма серия на съперника доведе до наш пасив от 8:18. Шансове за финал вече нямаше. Накрая преклонихме глава с 13:25.