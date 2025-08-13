Локомотив Авиа връща Казийски в България

Локомотив Авиа е готов с най-големия трансферен удар в родния волейбол. В редиците на пловдивчани от следващия сезон ще заиграе легендата Матей Казийски. 40-годишният посрещач напусна България още на 20 г. и оттогава е играл в най-силните италиански отбори (има изяви и в други страни), като се превърна в истинско величие в Тренто с четири световни клубни титли и три триумфа в Шампионската лига сред множеството трофеи.

„Договорили сме се с Матей Казийски, но все още не сме подписали договор с него – разкри през Спортал Людмил Найденов, мениджър на клуба. – Не искаме с волейболист с такъв ранг да подписване по имейл. Това ще стане в края на месеца в Пловдив“.