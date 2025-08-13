Дуплантис вече е само на „пет рекорда“ зад Бубка

Арманд Дуплантис отдавна изпревари Сергей Бубка „по височина“ – великият украинец стигна до 6,14 метра, а настоящият господар на овчарския скок вдигна летвата до 6,29 м. Толкова вече е световният рекорд, който шведът качи с още сантиметър на лекоатлетическата Гран при в Будапеща. Така подобри постижението от Стокхолм от юни, което имаше специално значение за него – все пак беше на стадиона, на който тренира от 10-годишен.

„Много обичам Унгария, пистите са много добри, харесва ми публиката, бих искал да се върна, благодаря“, беше реакцията на Мондо след поредното върхово постижение. Това беше 13-ата му поправка на рекорда и 25-годиншият Дуплантис има нужда от още пет, за да стигне Бубка и по този показател. И подобно на великия си предшественик също го прави само с по 1 см, за което има просто обяснение – всеки нов рекорд му носи бонус от 100 000 долара. От 2020 г. насам Мондо е събрал $1,3 млн. само от това „перо“ от приходите си…

На другия полюс е настроението на друга голяма звезда от леката атлетика – Фред Кърли. Американският спринтьор, който има олимпийско сребро на 100 метра от Токио 2020, бронз от Париж 2024 и световна титла от Юджийн 2022, е с временно спрени състезателни права, тъй като не е съобщил на антидопинговите органи къде могат да го намерят за проверка. Атлетите са длъжни да дават тази информация на проверяващите, а ако не бъдат намерени на съответното място три мъти в рамките на година, санкцията автоматично се приравнява на положителна допинг проба.