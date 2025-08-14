Сабаленка иска да играе само с Григор

Арина Сабаленка иска да играе единствено с Григор Димитров на смесени двойки. Лидерката в световната ранглиста в женския тенис се отказа от участие на Ю Ес Оупън и ще се концентрира в мачовете си на сингъл. Родената в Беларус тенисистка трябваше да си партнира с Димитров на Откритото първенство на САЩ, но първата ракета на България няма да играе заради травмата, получена още на Уимбълдън. Проблемът на Димитров в гръдния мускул се оказа по-сериозен и той не успя да се възстанови на време за мачовете в Ню Йорк.

„Няколко от момчетата ме питаха да играем, но по-скоро това няма да се случи“, коментира Сабаленка в интервюто на корта в Синснати. Беларуската тенисистка е имала възможност да смени партньора си, но е решила да остане лоялна към Димитров.

Тази година турнирът на смесени двойки на US Open ще се проведе в рамките на само два дни – 19 и 20 август, като жребият е насрочен за 17 август. Промененият формат вече предизвика критики сред играчите и феновете.

В Синсинати Сабаленка продължи да гледа уверено към финала. Беларуската продължава защитата на титлата си на турнира по тенис на твърди кортове от сериите УТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара. Сабаленка победи испанката Джесика Бусас Манейро с 6:1, 7:5 и достигна до четвъртфиналите.

В следващата фаза тя ще се изправи срещу шампионката от "Уимбълдън" за 2022 година Елена Рибакина в оспорван сблъсък за място на полуфиналите.

