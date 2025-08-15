Ива Иванова на полуфинал в Тунис

Ива Иванова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №8 българка поведе със 7:5, 3:0 срещу Таниша Кашияп, като при този резултат представителката на Индия се отказа от участие в мача. За място на финала Иванова ще играе срещу седмата в схемата Алена Ковачкова (Чехия).

Българката достигна до финала на сингъл на турнира в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара в края на месец юни.

Иванова се класира и за полуфиналите на двойки. По-късно днес българката и Йелин Вандроме (Белгия) ще играят за място на финала срещу Диана Михай (Румъния) и Джордин МакБрайд (САЩ).

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева пък отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Отопени (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №4 Енчева загуби от италианката Анджелика Раги с 4:6, 1:6 за 82 минути. Раги поведе с 4:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част направи две серии от по три гейма, за да триумфира.

В схемата на двойки 19-годишната българка и Мара Гае (Румъния) ще играят по-късно днес да полуфиналите срещу третите поставени Мария Андриенко (Русия) и Марго Маке (Белгия).