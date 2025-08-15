Велики българки! В Топ 4 сме на света

Още един велик ден за българския волейбол през тази година! Женският ни национален отбор под 21 години е една от четирите най-велики сили в света! На мондиала в Индонезия сразихме Полша с 3:1 (25:23, 22:25, 25:23, 25:18). Страхотен мач за отбора на Драган Нешич! След световната титла на жените под 19 години и шестото място на мъжете на същата възраст отново сме сред най-най-силните в света!

Изключително оспорван мач срещу много силен съперник! Българки и полякини показаха всичко най-добро за индонезийската публика. През първия гейм постоянно ние бяхме доминиращата сила. Няколко пъти направихме по три поредни точки, но съперничките намираха сили да се върнат. При 19:15 геймът изглеждаше сигурен. Полша обаче намали преднината ни до 20:19. В играта на нерви стигнахме до два геймбола. Загубихме първия, но във втория нямахме грешка – 25:23.

Българките стартираха втората част на крилете на успеха – 4:1. Полша обаче нямаше място за отстъпление и изравни 7:7. Две серии на съперника от по три точки във втората половина на гейма се оказаха решаващи. Битката стана още по интересна след 25:22 за Полша.

Третият гейм беше въпрос на характер за България. Когато Полша ни поведе с 9:5, показахме най-доброто от себе си – 12:11! И отново полски удар – 20:17 за съперника. Като по учебник нашите показаха как се правят обрати – 23:22. Последното равенство в частта дойде при 23:23.

Четвъртият гейм беше удоволствие за всяко българско око! Равностойно беше до 14:13 за Полша. Седем поредни точки за нашите означаваха полуфинал – 20:14. До края момичетата ни се забавляваха и спечелиха с 25:18.

Предпоследният ни съперник ще бъде определен по-късно в мача Япония – Турция.