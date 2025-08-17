Драган Нешич: Изключително лято за женския волейбол в България

Драган Нешич призна, че е изключително доволен от представянето на женския национален отбор на България под 21 години, който стана четвърти в света. В малкия финал загубихме с 1:3 от Бразилия.

„В началото на лятото доверието към момичетата не беше голямо, очакванията – също – каза Нешич пред официалния сайт на БФ Волейбол. - Но преди три години същите състезателки станаха трети на Европейското първенство. От самото начало вярвах в потенциала на този отбор. Лятото беше трудно, имаше технически проблеми. Знаехме, че нашият труд или ще доведе до резултати в точното време, или никога. Слава Богу, резултатите дойдоха точно на световното първенство.

Започнахме колебливо, но отборът израстваше с всеки ден. След групата победихме КАЩ и Полша. Това е максимумът на нашия потенциал. Бразилия е голям отбор и ние се борихме като равни с него. Няма как да не се радвам. На полуфинала с Япония нямахме шансове. Този тим играе различен волейбол. Бяхме в много грудна група. От първите четири отбора три стигнаха до полуфиналите. За мен е изключително удоволствие и чест да съм треньор на тези момичета. Искам да ги поздравя. Благодаря и на феновете в България, които не ни хулеха след колебливия старт, а бяха с нас. Това е положителна вълна. България е малка държава с 6-7 милиона души население. Волейболното лято показа, че женското направление има огромни успехи. Пожелавам такива и на дамите, които ще играят на Световното първенство в Тайланд.“