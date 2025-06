Израелските ВВС публикуваха видео от удари по ирански балистични установки

Израелските въоръжени сили публикуваха кадри, показващи удари на израелските военновъздушни сили по ирански балистични ракетни пускови установки, малко преди ракетния обстрел от Иран тази сутрин.

The IDF publishes footage showing Israeli Air Force strikes on primed Iranian ballistic missile launchers, shortly before this morning's barrage.



According to the military, the strike eliminated several Iranian soldiers at the launch site. pic.twitter.com/m9j5hFmjBD