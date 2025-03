Израелски въздушни удари поразиха десетки цели в Газа

Рано във вторник Израел предприе поредица от нападения срещу цели на Хамас в ивицата Газа, при които според палестинските власти са загинали повече от 300 души, и заплаши да се върне към война, след като преговорите за освобождаване на останалите заложници, държани в анклава, се провалиха, съобщава The Wall Street Journal.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху нареди нападенията, след като Хамас не успя да освободи заложниците или да приеме предложенията на САЩ за удължаване на крехкото примирие, което продължава вече два месеца, съобщиха от канцеларията му.

Здравните власти в Газа съобщиха, че при нападенията са загинали 326 души, без да уточняват колко от тях са били бойци.

Ударите бяха най-мащабните от влизането в сила на прекратяването на огъня през януари и според Израел бяха насочени към десетки цели сред ръководството на Хамас, средните военни командири и инфраструктурата. Израел заяви, че усилията ще продължат и ще се разширят отвъд въздушните удари.

„Отсега нататък Израел ще действа срещу Хамас с нарастваща военна сила“, заявиха от кабинета на министър-председателя.

Часове по-късно израелските военни издадоха заповеди за евакуация, обхващащи редица населени места в анклава, по-специално северния град Бейт Ханун и няколко квартала на Хан Юнис в южната част.

Австралийският външен министър призова всички страни да спазват споразумението за прекратяване на огъня.

Australia urges all parties to respect the terms of the Gaza ceasefire and hostage deal.



All civilians must be protected. pic.twitter.com/Q6XrjmeG13