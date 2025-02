„Хамас” предаде телата на най-младите заложници в Газа, взети от Израел

„Хамас” предаде телата на израелското бебе Кфир Бибас и четиригодишния му брат Ариел - двамата най-малки заложници, взети от „Хамас” при нападението на 7 октомври 2023 г., и едни от най-силните символи на травмата, нанесена в този ден, съобщава Reuters.

Автомобилите на Червения кръст отпътуваха от мястото на предаване в ивицата Газа с четири черни ковчега, поставени на сцена. На всеки от ковчезите имаше малка снимка на заложниците.

BREAKING: Hamas hands over bodies of youngest Gaza hostages taken from Israel



Hamas handed over the bodies on Thursday (Feb 20) of Israeli infant Kfir Bibas and his four-year-old brother Ariel, the two youngest captives taken by Hamas in their Oct 7, 2023 attack and among the… pic.twitter.com/3Y7t1WUnxk