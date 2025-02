„Хамас” освободи трима израелци при последната размяна на заложници (ВИДЕО)

„Хамас” освободи трима израелски мъже от плен в Газа в събота в замяна на 183 палестински затворници, тъй като все по-крехкото прекратяване на огъня продължава трета седмица, съобщава Financial Times.

Израелците бяха предадени на Международния комитет на Червения кръст на сложно организирана церемония в Дейр ал-Балах, сравнително непокътната част от Ивицата Газа.

Те бяха взети за заложници от домовете си и от музикален фестивал по време на нападението на палестинската въоръжена група срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при което бяха убити около 1200 души, според израелски официални лица.

