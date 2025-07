Първи успешен тест с електрическо въздушно такси в небето над Дубай (ВИДЕО)

Дубай завърши първия успешен тестов полет на електрическо въздушно такси в Близкия изток, което е ключова стъпка към въвеждането на търговски услуги за въздушна мобилност, съобщи транспортният орган на емирството в понеделник, пише Синхуа.

Изпитанието, проведено от Службата за пътища и транспорт (RTA) в партньорство с американската компания Joby Aviation, се проведе на тестов полигон в пустиня и на него присъстваха висши служители от транспортния и авиационния сектор.

Шейх Хамдан бин Мохамед бин Рашид Ал Мактум, престолонаследникът на Дубай, заяви, че полетът подчертава ангажимента на Дубай към бъдещата мобилност и иновации. „Целта ни е да улесним живота на хората и да оформим град, изграден около нуждите на бъдещите поколения“, каза той.

Изцяло електрическият самолет разполага с възможности за вертикално излитане и кацане (VTOL), максимална скорост от 320 км/ч и обхват от 160 км. Той превозва четирима пътници и пилот, предлагайки тихо и екологично решение, подходящо за гъсто населени градски райони.

RTA заяви, че планира да открие първата станция за въздушно такси близо до международното летище Дубай до 2026 г. Очаква се времето за пътуване между летището и Палм Джумейра да бъде около 12 минути.

Главният изпълнителен директор на Joby, Джо Бен Бевирт, похвали далновидния подход на Дубай, заявявайки, че сътрудничеството „приближава чистата и тиха авиация до ежедневието“ .