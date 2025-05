Израел е използвал "Magen Or" за първи път - лазерно оръжие като в научнофантастичните филми (ВИДЕО)

Израелската компания Rafael Advanced Defense Systems съобщи, че за първи път в историята е използвана високоенергийна лазерна система за унищожаване на множество военни атакуващи дронове, пише Newsweek.

Израелските отбранителни сили използваха за първи път в бой лазерната система "Magen Or" ("Светлинен щит"), разработена от Rafael в сътрудничество с Министерството на отбраната, високомощен лазер, способен да закачи и унищожи дрон, да изгори крилата му и/или други компоненти.

Засега не е ясно кога и къде се е състоял сблъсъкът. Но тъй като е бил част от израелската „Операция „Железни мечове“, най-вероятно е станало на границата с Газа и Египет.

Системата "Magan Or" е предназначена за прихващане на въздушни заплахи като ракети, безпилотни летателни апарати и крилати ракети, а основното ѝ предимство е значително по-ниската цена в сравнение с кинетичните системи за прихващане, които използват ракети.

"Magen Or" използва фибролазер, за да генерира лазерен лъч, за да унищожи въздушна цел. Независимо дали действа като автономна система или с помощта на външна индикация като част от система за противовъздушна отбрана, заплахата се открива от система за наблюдение и се проследява за атака.

A World First — Combat-Proven Laser Defense, Powered by Rafael



For the first time in history, high-power laser systems have been used to intercept aerial threats in combat.

This unprecedented breakthrough took place during the Swords of Iron War — with Rafael’s advanced… pic.twitter.com/B3D6UdCJvE