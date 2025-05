Силно земетресение разтресе Южен Иран

Земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер е регистрирано в Южен Иран, показва справка в Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

A magnitude 5.2 earthquake took place 118km NNW of Mīnāb, Iran at 21:30 UTC (7 minutes ago). The depth was 10km and was reported by GFZ. #earthquake #earthquakes #Mīnāb #Iran pic.twitter.com/NpNl9nOzHn