Израел е нанесъл удар по тежководния реактор в Арак в Иран, съобщава държавната телевизия

Израел атакува тежководния реактор в Арак на Иран, съобщава Politico, позовавайки се на иранската държавна телевизия.

Израел предупреди по-рано сутринта, че ще атакува реактора и призова обществеността да напусне района.

Тежководният реактор в Арак, който се намира на около 400 км западно от Техеран, се намира в западната част на страната.

Ирански представители заявиха, че съоръжението не е било правилно евакуирано по време на атаката, съобщават от агенцията.

