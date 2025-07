Има връзка между изкуствена светлина през нощта и депресията

Учени са идентифицирали непозната досега зрителна верига

Резултатите - предупреждение и ориентир

Ново изследване показва, че хроничното излагане на изкуствена светлина през нощта може да предизвика депресивно поведение чрез активиране на специфичен невронен път в мозъка, съобщава "Синхуа".

Проучването е проведено върху тупаи (Scandentia) – дневни бозайници, генетично близки до приматите, и предоставя важни насоки за това как нощното осветление може да наруши регулацията на настроението. Резултатите са публикувани в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences, пише БТА.

Екип от учени от Китайския университет за наука и технологии, Института по зоология в Кунмин (част от Китайската академия на науките) и Университета в Хъфей е провел експеримент, при който животните били излагани на синя светлина по два часа всяка нощ в продължение на три седмици. В резултат те проявили отчетливи симптоми, наподобяващи депресия: 20-процентно намаление в предпочитанието към захароза, понижена изследователска активност и дефицити в дългосрочната памет.

С помощта на усъвършенствани методи за проследяване на невронални връзки, учените са идентифицирали непозната досега зрителна верига. Установено е, че специализирани ганглийни клетки в ретината изпращат сигнали директно към пери-хабенуларния нуклеус (част от епиталамуса), който от своя страна се свързва с нуклеус акумбенс – ключова мозъчна структура, участваща в регулирането на настроението.

Интересен момент е, че когато активността на невроните в пери-хабенуларния нуклеус била химически потисната, животните вече не проявявали депресивноподобни симптоми след излагането на светлина през нощта. Допълнителен РНК анализ показал промени в експресията на гени, свързани с депресията, което предполага и потенциални дългосрочни последствия.

В контекста на нарастващото светлинно замърсяване и честото използване на екрани, тези открития повдигат сериозни въпроси относно влиянието на изкуственото осветление върху психичното здраве и начина ни на живот.

„Тези резултати са едновременно предупреждение и ориентир. Същата светлина, която ни позволява да бъдем продуктивни през нощта, може да влияе фино на мозъчни вериги, отговорни за настроението – но сега знаем къде да търсим решения“, коментира професор Яо Юнган от Института по зоология в Кунмин.