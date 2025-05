Индийските ВВС под натиск: Потвърдено е свалянето на Rafale за 240 млн. долара

Малко след започването на операция „Синдур“ от индийските военновъздушни сили, при която бяха нанесени серия от удари срещу цели в Пакистан и оспорвания Кашмир, бързо започнаха да се появяват съобщения за загуби сред изтребителния флот на страната. Наред с доказателства за сваляне от Пакистан на изтребител МиГ-29 и евентуално на Mirage 2000 , фотографски доказателства за останките на друг изтребител потвърдиха загубата на Rafale, пише Military Watch.

IFFF this pic of the wreckage is legit then India did lose a Rafale (BS001) pic.twitter.com/ntuC6voHm2

Стойките на пилоните, частите от ракетите и отломките от двигателя потвърждават, че загубеният самолет не може да е от друг клас изтребители, въпреки че детонацията на боеприпасите на изтребителя е причинила вторична експлозия след удара, която е разпръснала отломки и е причинила допълнителни жертви. Въпреки че няколко индийски източника бързо твърдят, че изтребителът се е разбил при инцидент, несвързан с бойни действия, вероятността изтребител да е бил свален или от пакистански изтребители, или от далекобойната противовъздушна отбрана на страната се счита за висока.

Whatever India used. The debris on the ground suggests that Rafale got a heavy beating before it died. pic.twitter.com/CjLGDKlpH2