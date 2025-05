Южнокорейски военноморски самолет, наричан "убиецът на подводници", се разби и уби поне трима

Три тела са открити, след като южнокорейски военноморски патрулен самолет с четирима души на борда се разби в планина близо до Поханг, град в югоизточната част на страната, съобщи информационна агенция Yonhap News Agency.

Инцидентът е станал в 13:49 ч. местно време, а свидетели казаха, че са видели дим, издигащ се от планината и са чули силни експлозии.

В кратко изявление южнокорейският военноморски флот посочи, че инцидентът е станал, след като самолетът P-3C, познат като "убиецът на подводници", е излетял за тренировъчно учение, но е катастрофирал "по все още неизвестни причини".

Военноморските сили потвърдиха, че на борда на самолета са били четирима души, добавяйки, че в момента разследват подробности, свързани с инцидента.

17 пожарни коли и приблизително 40 членове на спасителния екип бяха изпратени на мястото на инцидента, за да потушат пожара, възникнал при силния удар на самолета в земята.

