Южнокорейският военноморски флот съобщи, че се е разбил военен патрулен самолет с четиричленен екипаж (ВИДЕО)

Южнокорейският военноморски флот съобщи, че военен патрулен самолет с четиричленен екипаж се е разбил близо до военна база в град Поханг, предадоха световните агенции.

A P-3C Maritime Patrol and Surveillance Aircraft with the South Korean Navy crashed this morning near its base at Pohang Gyeongju Airport, during a training flight along the eastern coast of South Korea. The aircraft reportedly held a crew of four, with the pilots and crew… pic.twitter.com/g2hZTeBOSy