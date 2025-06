Иран екзекутира обвинения в шпионаж за Израел ръководител на свързана с Мосад кибермрежа (СНИМКИ)

Мохамед Амин Махдави-Шайестех, който е управлявал кибермрежа в Иран под ръководството на разузнавателната служба Мосад на израелския режим, е екзекутиран чрез обесване след ареста му и приключване на съдебните производства от иранските съдилища.

Махдави-Шайестех беше осъден за шпионаж в полза на ционисткия режим. След като премина през пълен наказателен процес и присъдата му беше потвърдена от Върховния съд на Иран, той беше екзекутиран в понеделник сутринта, предава иранското издание Iran Front Page.

"Мохамед-Амин Махдави-Шайестех беше обесен тази сутрин за сътрудничество в разузнаването с ционисткия режим", заяви съдебната власт, използвайки иранския термин за Израел, съобщи и The Times of Israel. Твърди се, че Шайестех е имал връзки с Мосад, израелската агенция за външно разузнаване.

Той беше осъден и за сътрудничество с Iran International, персийски телевизионен канал, базиран в Лондон, който е критичен към иранското правителство. Иран смята, че телевизионният оператор е свързан с Израел.

Според документите по делото, той е "бил лидер на свързан с Мосад киберекип и съзнателно е сътрудничил на разузнавателната и терористичната служба на ционисткия режим".

Тази антииранска кибермрежа действаше във виртуалната сфера – използвайки платформи за социални медии и чуждестранни приложения за съобщения – под надзора на служители на Мосад, пише още в папките по делото.

Махдави-Шайестех управляваше тази мрежа, предаваше команди от служители на Мосад и ръководеше както онлайн, така и наземни операции. Основната мисия на мрежата беше да създава пропаганда и брандирано съдържание, използвайки социални медии и платформи за съобщения, насочени към личния състав на иранските въоръжени сили.

