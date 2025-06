Иран отвърна на удара: Техеран изстреля близо 100 балистични ракети по Израел, експлозии в Тел Авив и Йерусалим (СНИМКИ и ВИДЕО)

Повече от 60 души са ранени на местата на удара, двама души са в критично състояние, Израелските отбранителни сили (IDF) съобщават, че повечето ракети са били прихванати

Израел, включително столицата Тел Авив, беше ударен с около 100 балистични ракети от Иран, а най-малко 60 души бяха ранени, малко след като върховният лидер на страната аятолах Али Хаменей предупреди в прессъобщение, че Израел е обявил война на Техеран, така че иранците ще отвърнат "със сила". Реакцията дойде, след като Израел предприе нови атаки срещу Иран в петък.

В петък вечерта Иран изстреля няколко залпа с балистични ракети по Израел, принуждавайки израелци от цялата страна да се втурнат към убежища, докато небето беше изпълнено със светлинни ивици и огнени топки от приближаващи снаряди и израелски прихващания.

Първоначално беше съобщено за 41 ранени при ударите, като двама души са в критично състояние, докато други двама са с "умерени наранявания". Останалите са леко ранени или са страдали от остра тревожност. Медийни съобщения сочат, че критично ранените не са били в убежища, когато са били поразени.

Позовавайки се на спешната помощ "Маген Давид Адом", след полунощ Канал 12 информира, че 63 души са ранени при атаката с балистични ракети на Иран тази вечер. Един човек е в критично състояние, един човек е в тежко състояние, осем са в леко състояние, а останалите са леко ранени, гласи последната информация.

Israeli civilians are currently being targeted by the Iranian regime.



The world cannot stay silent. pic.twitter.com/pKe1VdjBAv — Israel Defense Forces (@IDF) June 13, 2025

Израелската армия заяви в петък късно вечерта, че Иран е изстрелял по-малко от 100 ракети към страната, твърдейки, че повечето от тях са били прихванати.

"По-малко от 100 ракети бяха изстреляни към Израел в два баражни залпа", написа говорителят на израелската армия Авичай Адрае в своя X акаунт, твърдейки, че повечето от тях са били прихванати. "Малък брой сгради са повредени, включително някои от шрапнели от операции по прихващане", добави той.

#عاجل أطلق النظام الإيراني أقل من 100 صاروخ في دفعتيْن نحو إسرائيل. معظم هذه الصواريخ أعترض أو لم يصل إلى مبتغاه. هناك عدد محدود من المباني التي أصيبت بعضها نتيجة شظايا عمليات الاعتراض — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 13, 2025

В резултат на изстрелванията на ракети, в целия Израел, включително в Тел Авив, Йерусалим и Хайфа, бяха пуснати предупреждения, сигнализирайки за национално състояние на тревога.

⚠️RAW FOOTAGE: Iran launched multiple ballistic missiles toward Israel in the past hours.



The IDF cannot, and will not, allow Iran to attack our civilians. pic.twitter.com/IrDK05uErm — Israel Defense Forces (@IDF) June 13, 2025

Канал 14 потвърди, че една ракета е ударила Тел Авив, причинявайки издигане на стълбове дим от мястото на удара. Израелското армейско радио съобщи, че след ракетния удар е избухнал пожар близо до централата на Министерството на отбраната в Тел Авив.

Малко преди полунощ на израелците беше казано, че могат да напуснат убежищата си, но да останат наблизо след втория ракетен обстрел от Иран, съобщи The Times of Israel.

This is beautiful. Even when Israel is heavily bombed, Israelis are singing and praying in the shelters.



This is why the people of Israel will live forever.



pic.twitter.com/92GMm8ys1b — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) June 13, 2025

Израелските отбранителни сили (IDF) публикуваха кадри, показващи прихващането на ирански дрон от хеликоптер на израелските военновъздушни сили по-рано днес.

תיעוד מיירוט כטב״ם איראני ששוגר מוקדם יותר היום על ידי מסוק קרב של חיל האוויר pic.twitter.com/rYm8m8VLhF — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 13, 2025

Израел започна мащабна атака в петък рано сутринта, като разположи около 200 самолета, насочени към ядрената програма на Иран и ракетните възможности с голям обсег. При ударите загинаха висши ирански военни, както и ядрени учени. Иран обеща "тежко наказание" и призова за спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, за да се подведе Израел под отговорност за действията му.

Нетаняху: Целта на Израел е да "осуети" военния режим на Иран

В петък вечер израелският премиер Бенямин Нетаняху публикува изявление относно Операция "Изгряващият лъв" и заяви, че целта на последните атаки на страната му срещу Иран е да "осуетят ядрената и балистичната ракетна заплаха на ислямския режим".

По време на обръщението си той заяви, че борбата на Израел не е с иранския народ, а срещу иранското ръководство. Той изброи иранските цели, които са били ударени от Израел, включително военни и ядрени обекти, и добави: "Още са на път. Режимът не знае какво го е ударило или какво ще го удари. Никога не е бил по-слаб".

"Това е вашата възможност да се изправите и да чуете гласовете си", казва той на иранския народ. Министър-председателят подчерта, че целта на Израел е да осуети това, което той описва като ядрена и ракетна "заплаха" на Иран. "Докато постигаме целта си, ние също така разчистваме пътя за вас, за да постигнете свободата си", заяви Нетаняху, добавяйки: "Дойде време иранският народ да се обедини около знамето си и историческото си наследство, като отстоява свободата си от злия и потиснически режим".

امشب، می‌خواهم با شما، مردم محترم ایران، صحبت کنم.



ما در میانه یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های نظامی در تاریخ، هستیم - عملیات طلوع شیران.

رژیم اسلامی که تقریباً ۵۰ سال شما را سرکوب کرده، تهدید به نابودی کشور ما- اسرائیل می‌کند.



هدف عملیات اسرائیل جلوگیری از تهدید هسته‌ای و موشکی… pic.twitter.com/sS5cXgJExi — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 13, 2025

Израелският министър на отбраната: Иран е прекрачил "червените линии", като е атакувал цивилни райони

Израелският министър на отбраната Израел Кац каза, че Иран е преминал "червените линии" в петък, когато ракетите му са били насочени към цивилни райони в отговор на неотдавнашната вълна от атаки на Израел.

"Иран прекрачи червените линии, като се осмели да изстреля ракети по населени места в Израел“, категоричен бе той в изявление. "Ще продължим да защитаваме гражданите на Израел и ще гарантираме, че режимът на аятоласите ще плати много висока цена за своите гнусни действия", добави той, визирайки върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Преди това, Иранската революционна гвардия заяви, че извършва атаки срещу "десетки цели, военни центрове и въздушни бази" в Израел.

Иранските държавни медии съобщават, че противоракетната отбрана е активирана в Техеран на фона на нови удари.

Противовъздушната отбрана в столицата на Иран, Техеран, е активирана, за да пресече нови израелски удари, съобщава държавната медия IRNA малко преди полунощ, ден след като Израел започна редица атаки срещу ядрената програма и военното командване на Иран.

The Islamic Republic of Iran Broadcasting published a video of air defenses activated over Tehran. pic.twitter.com/UAzf5zuj0H — Joe Truzman (@JoeTruzman) June 13, 2025

САЩ заявяват пред Съвета за сигурност на ООН, че Израел е информирал Вашингтон преди ударите срещу Иран, че те са необходими за самозащита

Високопоставен американски служител заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че Израел е информирал Вашингтон предварително, че ударите, които е предприел по-рано днес срещу Иран, са "необходими за неговата самозащита".

"Всяка суверенна нация има право да се защитава и Израел не е изключение", заяви висшият служител на Държавния департамент Пит Маккой по време на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, на което беше обсъден конфликтът между Израел и Иран.

Маккой повтори предупреждението, отправено по-рано от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който заяви, че Вашингтон не е участвал в израелския удар и че последствията срещу Техеран ще бъдат тежки, ако Ислямската република отмъсти на интересите или персонала на САЩ.

"Президентът Тръмп беше избран с широкообхватен мандат от американския народ: да насърчава мира и да избягва тежките грешки на предишни администрации, които доведоха до вечни войни", продължи Маккой. "Съединените щати ще продължат да търсят дипломатическо решение, което гарантира, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие или да представлява заплаха за стабилността в Близкия изток. Би било разумно ръководството на Иран да преговаря в този момент", добави той.

Иран обвини ООН в "варварски и престъпни" израелски атаки

На заседанието на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, на срещата беше поискана по-рано от Иран след ударите на Израел, представителят на Иран Амир-Саид Иравани заяви, че "варварските и престъпни" атаки са били насочени към ядрени съоръжения, гражданска инфраструктура и жилищни райони в Иран.

"Досега са убити 78 души, а над 320 са ранени - "по-голямата част" от тях са цивилни", съобщи той, цитиран от BBC. Иравани каза, че "умишлените и систематични" убийства са били "смразяваща демонстрация на пресметната агресия". Той подчерта, че САЩ са "съучастници", след като са предоставили "помощ и съдействие" за престъпленията.

"Няма да забравим, че нашите хора загубиха живота си в резултат на израелските атаки с американско оръжие", обеща представителят на Иран и призова призовава Съветът за сигурност да осъди действията на Израел и да ги подведе под отговорност.

Час след полунощ сирени се активираха, след като Израелските отбранителни сили съобщиха за нов ирански ракетен обстрел по Израел



Израелските отбранителни сили (IDF) съобщават, че са засекли нов залп от балистични ракети, изстреляни от Иран към Израел. Сирени вият в големи части на страната, докато противовъздушната отбрана работи за сваляне на заплахите. Цивилните са инструктирани да останат в бомбоубежищата до второ нареждане.