"Иран е глобална заплаха, нямахме друг избор": България е на картата на IDF със застрашените държави

"Иран е глобална заплаха. Израел не е крайната цел, а само началото. Нямахме друг избор, освен да действаме", гласи последното съобщение в социалната мрежа Х на Израелските отбранителни сили (IDF).

В ключовия радиус от 2000 км от Иран е и България, която е включена в картата на IDF, видя "Труд news". Още през 2017 г. се появи информация, че Иран е изпитал успешно новата си ракета с обсег 2000 километра.

Iran is a global threat.



Israel is not the end goal, it’s only the beginning. We had no other choice but to act. pic.twitter.com/PDEaaixA3c