Иран призовава за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН след атаката на САЩ срещу ядрените обекти

Иран призова Съвета за сигурност на ООН да свика извънредно заседание, след като "САЩ предприеха явен акт на агресия срещу ирански ядрени обекти", предава Tasnim.

Иранският пратеник в ООН Саид Иравани е изпратил писмо до Съвета за сигурност на ООН, в което се посочва: "В ранните сутрешни часове на 21 юни 2025 г. (местно време) Съединените щати, в пълна координация с израелския режим, който по същото време бомбардираше ирански цивилни граждани и критична инфраструктура, извършиха преднамерени, предварително планирани и непровокирани въздушни удари срещу три ядрени съоръжения и центъра под гаранциите на Ислямска република Иран във Фордо, Натанз и Исфахан“, е посочил той.

Iran's Foreign Ministry has demanded an urgent meeting of the Security Council following the US’s attacks on its nuclear facilities, and held accountable for violations of international law.#QNA #Iran #USA pic.twitter.com/VB8olQpHdX