Йеменските хути отново атакуваха американски самолетоносач

Втора атака за денонощие на йеменските хути срещу американския самолетоносач "Хари Труман". Нападението е в отговор на ударите на Съединените щати в контролираните от хутите територии в Йемен. Загинали са 53-ма души, ранените са над 100. Данните са на бунтовниците.

Daring Houthis now train their guns on Americans: “We attacked the US aircraft carrier USS Harry Truman with 18 BALLISTIC MISSILES and drones. We will not hesitate to target all US warships in Red Sea and Arabian Sea”, they warned #HouthiRebels pic.twitter.com/oQmrrzoesl