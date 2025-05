Как ще работи "Златният купол", който трябва да предпази Америка от всякакви атаки?

По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви план да се изгради американска отбранителна система, наречена „Златен купол“, която ще предпази страната от заплахата от чуждестранна ракетна атака.

Тръмп твърди, че това ще бъде първият проект за разполагане на американски оръжия в космоса и ще заработи до края на мандата му през 2029 г.

Пийт Хегсет, министърът на отбраната на САЩ, заяви пред журналисти, че Златният купол е „инвестиция от поколение на поколение в сигурността на Америка“.

Това е, което знаем досега за проекта „Златен купол“, включително кой работи по него и какви оръжия биха могли да бъдат използвани.

Какво би могъл да прави Златният купол?

След като бъде завършен, Тръмп твърди, че Златният купол ще може да сваля хиперзвукови, балистични и усъвършенствани крилати ракети и дронове, дори ако са изстреляни от другия край на света или от космоса.

Куполът - описан като „най-добрата система в света“ от Тръмп - ще има процент на успех „близо 100 процента“, твърди той.

Анонимен източник каза пред Асошиейтед прес, че Златният купол ще има наземни и космически възможности, които ще могат да откриват и спират ракети на всичките четири основни етапа на потенциална атака: откриване, прихващане в най-ранния етап на полета, спирането им по средата на траекторията или спирането им, докато се спускат към цел.

Правителството на САЩ също така разработва три варианта, включително космически прехващачи, каза източникът.

Някои от ранните системи се очаква да бъдат произведени от съществуващи производствени линии. Сенаторите на пресконференцията по-рано тази седмица посочиха L3Harris Technologies, Lockheed Martin и RTX (бивш Raytheon) като потенциални изпълнители.

L3Harris обяви през април, че е разширила завод в щата Индиана, за да работи върху „технология в орбита“ за Златния купол.

Lockheed Martin заяви на уебсайта си, че целта им е да доставят първите защитни системи „Златен купол“ до края на 2026 г.

With his Golden Dome announcement today, @POTUS outlined a bold vision for layered defense to safeguard the homeland. We are ready now to support this mission with combat-proven systems and an open systems architecture that integrates the best of American technology. pic.twitter.com/vxVgiH85zA