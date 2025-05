Доналд Тръмп обяви изграждането на противоракетния щит "Златен купол" за 175 милиарда долара

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е избрал проект за противоракетен щит на име "Златен купол", чието изграждане ще струва около 175 милиарда долара.

На пресконференция в Белия дом Тръмп снощи обяви, че основен ръководител на проекта ще бъде генералът от Космическите сили на САЩ Майкъл Гътлайн.

"Златен купол“ ще защитава страната ни", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет и отбеляза, че Канада е изявила желание да бъде част от него, предаде БТА.

За момента няма коментар на казаното от него от страна на канцеларията на канадския премиер Марк Карни.

Тръмп подчерта, че всичко в противоракетния щит ще бъде произведено в САЩ.

