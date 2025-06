Капак, заклещен в главата на мечка, беше премахнат след две години

След две години експерти по дива природа от Мичиган успяха да хванат черна мечка и да отстранят голям капак, който се бе заклещил на врата ѝ, съобщава The Guardian.

„Доста е невероятно, че мечката е оцеляла и е успяла да се нахрани“, заяви в сряда Коди Нортън, специалист по мечките в щата. „На врата имаше белези и липсваше козина, но мечката беше в много по-добро състояние, отколкото очаквахме да бъде“.

