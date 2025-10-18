Катастрофа между два автомобила временно блокира движението в Кресненското дефиле

Катастрофа между два леки автомобила затвори за кратко движението през Креснеското дефиле.

По първоначална информация няма тежко пострадали, като една жена е с оплаквания от болки в корема, а друга с болки по тялото, съобщиха от пресцентъра на полицията в Благоевград, съобщава БНТ.

Заради катастрофата в Кресненското дефиле са се образували колони от автомобили и в двете посоки, а движението се осъществява двупосочно в една лента.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".