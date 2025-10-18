Умни гривни са в помощ на възрастни хора в Кюстендил. Чрез тях се следи в реално време състоянието на самотно живеещи и хора с увреждания и при проблем подават сигнал в денонощен център.

Тодорка Кръстева е незряща и трудноподвижна. Има личен асистент, който се грижи за нея по 7 часа дневно. През останалото време 88-годишната жена живее сама. За да е под постоянно медицинско наблюдение, от няколко дни вече носи специална смарт гривна.

Специално устройство, което да следи здравословното ѝ състояние вече има и Милка Къртева. Жената, която е трудноподвижна, живее сама в село Шишковци.

"Едва беше стигнала до телефона да се обади на една съседка да ѝ помогне. Мислим, че с тази гривна този проблем ще бъда напълно решен, защото ще получи сигнал в центъра", коментира пред БНТ Доника Методиева, медицинска сестра.

Показателите на гривните се наблюдават от медицински специалисти.

"Гривната следи за кръвно, пулс, насищане с кислород, подсеща кога трябва да си пият лекарствата по предварително зададена схема, изпраща съобщения, има SOS бутон, ако му стане на човек лошо. Има датчик, който ако човек падне също да отрази веднага в колцентъра", заяви Огнян Атанасов, кмет на община Кюстендил.

"Чрез тези гривни реално може да се предотвратят ранни заболявания, тъй като те стават ранни симптоми и така ще се намали постъпването за болнично лечение. Така възрастните хора могат да останат в дома си, в общността, да се избегне настаняването в институции", каза още Ивона Кирилова, старши експерт "Социални дейности", община Кюстендил.

Иновативната здравна услуга предоставя дистанционна грижа денонощно през цялата година.